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Новости

12 апреля, 14:15

Город

Мероприятия, посвященные космосу, будут идти на ВДНХ весь день

Мероприятия, посвященные космосу, будут идти на ВДНХ весь день

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На площадках ВДНХ в течение всего дня, 12 апреля, проходят конкурсы, квесты, выставки и мастер-классы в космической тематике. По словам организаторов, мероприятия будут интересны как взрослым, так и детям любого возраста.

Кроме того, малышей на входе приветствуют герои анимационного сериала "Тима и Тома". Там же при помощи аквагрима можно нарисовать любимых космонавтов или, например, инопланетных существ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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