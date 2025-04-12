Мероприятия, посвященные космосу, будут идти на ВДНХ весь день

На площадках ВДНХ в течение всего дня, 12 апреля, проходят конкурсы, квесты, выставки и мастер-классы в космической тематике. По словам организаторов, мероприятия будут интересны как взрослым, так и детям любого возраста.

Кроме того, малышей на входе приветствуют герои анимационного сериала "Тима и Тома". Там же при помощи аквагрима можно нарисовать любимых космонавтов или, например, инопланетных существ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.