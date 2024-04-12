На Арбате загорелась праздничная подсветка ко Дню космонавтики. На огромных экранах высоток транслируют ролик, посвященный полету Юрия Гагарина.

Тематическое видео подготовили при участии Объединенной энергетической компании. Как отметили представители ОЭК, столица входит в пятерку самых освещенных в мире, в том числе благодаря архитектурной подсветке, которую меняют к каждому значимому событию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

