Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 апреля. В Бирюлеве Восточном открыли новую детскую поликлинику. Там будут принимать 55 врачей-педиатров и узкие специалисты. Поликлинику оснастили самым современным оборудованием.

Дождь в Москве заканчивается. В некоторых районах выглянули лучи закатного солнца. Москвичи присылают кадры красивого неба. В выходные также обещают пасмурную погоду, а в воскресенье вновь возможны дожди.

В московских парках появились ограничения для любителей велосипедов и самокатов. На дорожках уже установили знаки с надписью "Движение запрещено с 07:00 до 22:00".

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