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Новости

Новости

12 апреля, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 апреля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 апреля

Бронекатер "Шмель" обновят в музее "Г. О. Р. А."

Новости часа: парк "Сокольники" благоустроят в 2024 году

Новости часа: Собянин открыл новую детскую поликлинику на юге Москвы

Свадебные церемонии в космическом стиле подготовили на ВДНХ

Новости часа: здание детской поликлиники в Бирюлеве Восточном в 1,5 раза больше старого

Мероприятие "PROсварку" организовали в рамках фестиваля колледжей в Москве

Собянин открыл новую детскую поликлинику на юге Москвы

Встречу с космонавтом Иваном Вагнером подготовили на ВДНХ 12 апреля

Новости часа: мэр Москвы открыл новую детскую поликлинику в Бирюлеве Восточном

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 апреля. В Бирюлеве Восточном открыли новую детскую поликлинику. Там будут принимать 55 врачей-педиатров и узкие специалисты. Поликлинику оснастили самым современным оборудованием.

Дождь в Москве заканчивается. В некоторых районах выглянули лучи закатного солнца. Москвичи присылают кадры красивого неба. В выходные также обещают пасмурную погоду, а в воскресенье вновь возможны дожди.

В московских парках появились ограничения для любителей велосипедов и самокатов. На дорожках уже установили знаки с надписью "Движение запрещено с 07:00 до 22:00".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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