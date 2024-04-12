Бронекатер "Шмель" обновят в музее "Г. О. Р. А."

В Москве завершается ремонт бронекатера "Шмель" – это один из ключевых экспонатов музея "Главные оружейные реликвии армии". Такие катера начали создавать для ведения боевых действий на реках и озерах в 30-е годы ХХ века. Эти быстроходные суда поддерживали десантные и пограничные отряды, перевозили людей и грузы.

Отмечается, что в ХХI веке таких бронекатеров сохранилось мало. Как рассказали в музее, в 2025 году "Шмель" отметит свое 55-летие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.