Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 апреля, 20:00

Город

Бронекатер "Шмель" обновят в музее "Г. О. Р. А."

Бронекатер "Шмель" обновят в музее "Г. О. Р. А."

Новости часа: парк "Сокольники" благоустроят в 2024 году

Новости часа: Собянин открыл новую детскую поликлинику на юге Москвы

Свадебные церемонии в космическом стиле подготовили на ВДНХ

Новости часа: здание детской поликлиники в Бирюлеве Восточном в 1,5 раза больше старого

Мероприятие "PROсварку" организовали в рамках фестиваля колледжей в Москве

Собянин открыл новую детскую поликлинику на юге Москвы

Встречу с космонавтом Иваном Вагнером подготовили на ВДНХ 12 апреля

Новости часа: мэр Москвы открыл новую детскую поликлинику в Бирюлеве Восточном

"КосмоГонка" в рамках соревнований "Лига универов" прошла в Москве

В Москве завершается ремонт бронекатера "Шмель" – это один из ключевых экспонатов музея "Главные оружейные реликвии армии". Такие катера начали создавать для ведения боевых действий на реках и озерах в 30-е годы ХХ века. Эти быстроходные суда поддерживали десантные и пограничные отряды, перевозили людей и грузы.

Отмечается, что в ХХI веке таких бронекатеров сохранилось мало. Как рассказали в музее, в 2025 году "Шмель" отметит свое 55-летие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городкультуравидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика