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Новости

12 апреля, 22:45

Город

Москвичам рассказали о городских праздничных программах в честь Дня космонавтики

Москвичам рассказали о городских праздничных программах в честь Дня космонавтики

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В Москве отмечают День космонавтики. Одним из главных мест праздника стали площадки ВДНХ. Здесь гостей ждут экскурсии и встречи с космонавтами, а еще экспонаты, побывавшие в космосе.

Праздничную программу подготовили и в Парке Горького, где можно понаблюдать за звездами с помощью мощных телескопов. По традиции там открыли народную обсерваторию, которую из года в год стараются совершенствовать.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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