Москвичам рассказали о городских праздничных программах в честь Дня космонавтики

В Москве отмечают День космонавтики. Одним из главных мест праздника стали площадки ВДНХ. Здесь гостей ждут экскурсии и встречи с космонавтами, а еще экспонаты, побывавшие в космосе.

Праздничную программу подготовили и в Парке Горького, где можно понаблюдать за звездами с помощью мощных телескопов. По традиции там открыли народную обсерваторию, которую из года в год стараются совершенствовать.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.