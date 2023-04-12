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12 апреля, 22:45

Общество

Около 3,5 тыс летних веранд будут работать в Москве в 2023 году

Около 3,5 тыс летних веранд будут работать в Москве в 2023 году

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В Москве открываются летние веранды. Многие из них уже смонтированы, некоторые только предстоит оформить. Как ожидается, всего в этом сезоне заработают больше 3,5 тысячи кафе на свежем воздухе. Установка сезонных кафе проходит с соблюдением всех правил.

На данный момент рестораторы обновляют меню и развлекательные программы, а также готовят гастрофестивали. Подробнее о том, чем будут удивлять гостей в этом году, – в эфире телеканала Москва 24.

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