12 апреля, 22:45Общество
Около 3,5 тыс летних веранд будут работать в Москве в 2023 году
В Москве открываются летние веранды. Многие из них уже смонтированы, некоторые только предстоит оформить. Как ожидается, всего в этом сезоне заработают больше 3,5 тысячи кафе на свежем воздухе. Установка сезонных кафе проходит с соблюдением всех правил.
На данный момент рестораторы обновляют меню и развлекательные программы, а также готовят гастрофестивали. Подробнее о том, чем будут удивлять гостей в этом году, – в эфире телеканала Москва 24.