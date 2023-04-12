В Москве начали готовить городские цветники к весенне-летнему сезону

В столице начали готовить городские цветники к весенне-летнему сезону, сообщили в комплексе городского хозяйства. Клумбы очищают от мусора и древесной щепы, прорыхляют и удобряют землю. Высаживать цветочную рассаду будут в конце апреля.

В первую очередь в Москве расцветут виолы, а в мае распустятся 15 миллионов тюльпанов, высаженных осенью. Как уточнил заммэра Петр Бирюков, самые яркие и богатые клумбы появятся на Манежной площади, у Большого театра, на Кутузовском проспекте и Поклонной горе.

Всего в этом году столичные цветники украсят 56 миллионов цветов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.