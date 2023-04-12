В столице появятся три новых электродепо для обслуживания БКЛ и радиальных линий метро. Депо "Аминьевское" возьмет на себя составы Большой кольцевой линии, из "Столбово" начнут отправляться поезда Сокольнической и будущей Троицкой линий. А электродепо "Южное" поможет обновить парк Замоскворецкой линии, где на данный момент пассажирам приходится ездить в старых шумных вагонах.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что на данный момент завершено устройство металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса электродепо "Южное". Площадь работ составила около 37 тысяч квадратных метров.

Также Андрей Бочкарев рассказал о работе в депо "Аминьевское". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.