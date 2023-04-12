12:00Экономика
Новости часа: температуру в системе отопления Москвы понизили до минимума из-за потепления
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Систему теплоснабжения Москвы перевели на минимальные параметры работы из-за потепления. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.
Годовая инфляция в РФ в марте опустилась ниже 4%. В апреле она может также снизиться, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Четвертый за день пепловый выброс произошел на вулкане Шивелуч. Об этом сообщила Геофизическая служба РАН.