Новости часа: температуру в системе отопления Москвы понизили до минимума из-за потепления

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Систему теплоснабжения Москвы перевели на минимальные параметры работы из-за потепления. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Годовая инфляция в РФ в марте опустилась ниже 4%. В апреле она может также снизиться, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Четвертый за день пепловый выброс произошел на вулкане Шивелуч. Об этом сообщила Геофизическая служба РАН.