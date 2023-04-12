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Экономика

Новости часа: температуру в системе отопления Москвы понизили до минимума из-за потепления

Новости часа: температуру в системе отопления Москвы понизили до минимума из-за потепления

Москвичей пригласили на весенние лекции, выставки и экскурсии в столичных парках

В Москве снизилась стоимость куличей и яиц к Пасхе

Серия экскурсий по московским фабрикам пройдет с 17 по 28 апреля

На смену ушедшим брендам одежды пришли локальные московские производители

Реконструкцию развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей завершат раньше срока

Территорию у станции Трикотажная МЦД-2 приведут в порядок – Бирюков

Температуру в системе отопления Москвы понизили до минимума из-за потепления

Новости часа: Собянин рассказал о космических технологиях московских предприятий

Собянин: московские компании создают инновационные технологии для космической отрасли

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Систему теплоснабжения Москвы перевели на минимальные параметры работы из-за потепления. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Годовая инфляция в РФ в марте опустилась ниже 4%. В апреле она может также снизиться, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Четвертый за день пепловый выброс произошел на вулкане Шивелуч. Об этом сообщила Геофизическая служба РАН.

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городэкономикарегионывидеоЕвгения Мирошкина
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