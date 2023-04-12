В Москве снизилась стоимость куличей и яиц к Пасхе

Куличи и яйца к Пасхе в этом году обойдутся москвичам дешевле, чем в прошлом. Об этом сообщили в департаменте торговли и услуг города.

Например, яйца покупать выгоднее почти на 10%. Что касается традиционного праздничного угощения, то разница с 2022 годом может составить от 4 до 8%. Ингредиенты для кулича тоже опустились в цене. Мука, молоко, сахар в среднем подешевели на 5–10%. В отдельных категориях сэкономить можно и треть стоимости. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.