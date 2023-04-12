Серия экскурсий по московским фабрикам пройдет с 17 по 28 апреля

С 17 по 28 апреля пройдет серия экскурсий по московским фабрикам и заводам в рамках проекта "Открой Моспром". Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В 2023 году проект, на котором москвичи знакомятся с работой и историей промышленности, празднует свое пятилетие. В этот раз 140 экскурсий проведут для горожан около 30 заводов и фабрик.

В апреле организуют экскурсии на Московский комбинат игрушек, косметическую фабрику "Свобода", предприятие микроэлектроники "Микрон". Чтобы принять участие,необходимо заранее зарегистрироваться на сайте проекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.