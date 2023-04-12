Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Город

Реконструкцию развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей завершат раньше срока

Реконструкцию развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей завершат раньше срока

Территорию у станции Трикотажная МЦД-2 приведут в порядок – Бирюков

Температуру в системе отопления Москвы понизили до минимума из-за потепления

Новости часа: Собянин рассказал о космических технологиях московских предприятий

Собянин: московские компании создают инновационные технологии для космической отрасли

Около 3,5 тысячи летних веранд будут работать в Москве в 2023 году

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 122 километра

"Мой район. Обратная связь": работы на Московской канатной дороге продлятся до 18 апреля

"Мой район. Обратная связь": в Москве привели в порядок Аллею Космонавтов

"Мой район. Обратная связь": капремонт фасада жилого дома в проезде Нансена

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Реконструкцию развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей завершат раньше срока – до конца этого года. Ранее говорилось о том, что строительные работы закончат только в 2024 году.

Сколько водители смогут экономить в пути? И как будет организовано движение? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городдорогивидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика