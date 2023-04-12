Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Реконструкцию развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей завершат раньше срока – до конца этого года. Ранее говорилось о том, что строительные работы закончат только в 2024 году.

Сколько водители смогут экономить в пути? И как будет организовано движение? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.