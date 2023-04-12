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Температуру в системе отопления Москвы понизили до минимума из-за потепления

Температуру в системе отопления Москвы понизили до минимума из-за потепления

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В московских котельных убавили температуру из-за теплой погоды. Систему теплоснабжения города перевели на минимальные параметры – до 75 градусов. Этого достаточно, чтобы из кранов текла горячая вода.

А вот батареи во всех зданиях скоро остынут. Как рассказал заммэра Петр Бирюков, решение о завершении отопительного сезона принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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