Температуру в системе отопления Москвы понизили до минимума из-за потепления

В московских котельных убавили температуру из-за теплой погоды. Систему теплоснабжения города перевели на минимальные параметры – до 75 градусов. Этого достаточно, чтобы из кранов текла горячая вода.

А вот батареи во всех зданиях скоро остынут. Как рассказал заммэра Петр Бирюков, решение о завершении отопительного сезона принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.