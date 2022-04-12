Тестирование умного шлагбаума началось в Москве

Сам распознает номер машины и открывается. В Москве началось тестирование умного шлагбаума. Он стоит в одном из дворов и работает на основе нейросети. Об этом сообщил департамент информационных технологий.

От водителя не требуется никаких действий. Нужно только заранее внести номер машины в базу данных. Это делается через мобильное приложение. Тогда шлагбаум откроется всего за пару секунд. В перспективе пилотный проект планируется запустить еще в нескольких дворах Москвы.

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