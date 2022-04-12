Башню Национального космического центра планируют достроить в 2022 году

До конца 2022 года планируется завершение монолитных работ на строительстве 288-метровой башни будущего Национального космического центра (НКЦ).

НКЦ представляет собой комплекс зданий, площадь которых достигает более 250 тысяч квадратных метров. В состав войдут здание конгрессно-делового центра и примыкающий к комплексу подземный паркинг. Отмечается, что сооружения будут соединены между собой пешеходной галереей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

