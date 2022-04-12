Три новых детских сада открыли в ТиНАО: два – в поселении Московском и один – в Десеновском. Там есть все необходимое для занятий и отдыха детей. Для прогулок обустроены игровые и спортивные площадки.

Новые детские сады примут 770 малышей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.