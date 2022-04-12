Москву продолжают приводить в порядок после зимы. Как сообщили в комплексе городского хозяйства столицы, специалисты 12 апреля чистят Крымский мост: моют чугунные ограждения, гранитные парапеты, лестницы. На это уйдет один день.

В комплексе городского хозяйства отметили, что ограничивать движение транспорта во время промывки моста не будут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.