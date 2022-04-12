Все кладбища Москвы подготовили к Пасхе и Радонице. Об этом сообщили власти столицы.

В дни религиозных праздников изменится время работы кладбищ. Они будут открыты с 08:00 до 19:00. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.