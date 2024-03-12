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Новости

12 марта, 11:30

Город

Более 25 площадок открылись в рамках фестиваля "Московская Масленица"

Более 25 площадок открылись в рамках фестиваля "Московская Масленица"

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Москва отмечает Масленицу с 11 по 17 марта. В городе работает 29 фестивальных площадок, на которых можно попробовать более 50 видов блинов.

В культурную программу фестиваля вошли выступления московских народных коллективов. Для гостей подготовили и многочисленные мастер-классы – от уроков по гончарному и столярному делу до основ художественной росписи и изготовления народных игрушек-оберегов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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