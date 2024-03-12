Около 30 домов с необычными карнизами обновили в Москве

В столице капитально отремонтировали около 30 домов с необычными карнизами. Для каждого здания разработали уникальный проект и подобрали современные материалы.

Кроме того, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве снизилась на 20% за неделю. Также на северо-западе города под заселение по программе реновации передали 16 домов, а в Басманном районе и Хамовниках выставили на торги два исторических здания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.