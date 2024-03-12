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Новости

12 марта, 09:45

Город

Карьерный фестиваль стартовал на выставке-форуме "Россия"

Карьерный фестиваль стартовал на выставке-форуме "Россия"

Новый детсад на 225 мест построят в Коммунарке

Новая трасса свяжет Ленинградское шоссе и МСД

Городские службы усилили контроль за тоннелями и причалами

Манул Тимофей стал чаще выходить из своего дома

Новый пешеходный переход построят под Малым Каменным мостом

Природный комплекс с сенсорной тропой обустроят в Гольянове

Программу масленичных гуляний подготовили в Московской усадьбе Деда Мороза

Масленичные гуляния начались в Москве

Более 40 тысяч пациентов приняли в сосудистом центре на базе НИИ Склифосовского

На ВДНХ открылся фестиваль профессий. Его посетителям расскажут о самых востребованных направлениях на рынке труда, а также помогут выбрать образовательную программу. Кроме того, в программе фестиваля запланированы сотни лекций и мастер-классов. Они будут идти до 12 апреля.

Тем временем в пространстве Москвы проходят выступления участников проекта "Музыка в метро". Они исполняют композиции из знаменитых фильмов, классическую музыку и рок-хиты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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