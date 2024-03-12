Карьерный фестиваль стартовал на выставке-форуме "Россия"

На ВДНХ открылся фестиваль профессий. Его посетителям расскажут о самых востребованных направлениях на рынке труда, а также помогут выбрать образовательную программу. Кроме того, в программе фестиваля запланированы сотни лекций и мастер-классов. Они будут идти до 12 апреля.

Тем временем в пространстве Москвы проходят выступления участников проекта "Музыка в метро". Они исполняют композиции из знаменитых фильмов, классическую музыку и рок-хиты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.