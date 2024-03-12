Новый детсад на 225 мест построят в Коммунарке

В Коммунарке появится новый детский сад на 225 мест. Стройку на Бачуринской улице планируют завершить в 2025 году. Общая площадь двухэтажного здания составит более 2,5 тысячи квадратных метров. Там обустроят музыкальный и физкультурный залы, помещения для дополнительных творческих занятий и медицинский кабинет.

Кроме того, еще одно дошкольное учреждение на 350 мест в данный момент возводят во Внуковском районе. Его планируют сдать до конца 2024 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.