Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 07:45

Город

Новый детсад на 225 мест построят в Коммунарке

Новый детсад на 225 мест построят в Коммунарке

Новая трасса свяжет Ленинградское шоссе и МСД

Городские службы усилили контроль за тоннелями и причалами

Манул Тимофей стал чаще выходить из своего дома

Новый пешеходный переход построят под Малым Каменным мостом

Природный комплекс с сенсорной тропой обустроят в Гольянове

Программу масленичных гуляний подготовили в Московской усадьбе Деда Мороза

Масленичные гуляния начались в Москве

Более 40 тысяч пациентов приняли в сосудистом центре на базе НИИ Склифосовского

Панда Катюша начала активно осваивать горку

В Коммунарке появится новый детский сад на 225 мест. Стройку на Бачуринской улице планируют завершить в 2025 году. Общая площадь двухэтажного здания составит более 2,5 тысячи квадратных метров. Там обустроят музыкальный и физкультурный залы, помещения для дополнительных творческих занятий и медицинский кабинет.

Кроме того, еще одно дошкольное учреждение на 350 мест в данный момент возводят во Внуковском районе. Его планируют сдать до конца 2024 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городстроительствовидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика