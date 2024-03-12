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Новости

12 марта, 07:15

Город

Программу масленичных гуляний подготовили в Московской усадьбе Деда Мороза

Программу масленичных гуляний подготовили в Московской усадьбе Деда Мороза

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В Московской усадьбе Деда Мороза для горожан подготовили экскурсии, игры и конкурсы. В течение недели гостей будут встречать сказочные персонажи, которые расскажут о традициях празднования русской масленицы.

В субботу, 16 марта, в усадьбе пройдут театрализованные представления, выступления музыкантов и чайная дискотека, а в воскресенье, 17 марта, – семейные старты, игры и гадания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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