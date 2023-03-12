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Выставка спецтехники пройдет в столице с 13 по 19 марта

Выставка спецтехники пройдет в столице с 13 по 19 марта

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Выставка спецтехники пройдет в столице с 13 по 19 марта в рамках Недели городского хозяйства. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

По его словам, экспозиция расскажет москвичам, как устроена столичная инфраструктура. На выставке покажут образцы коммунальной и спасательной техники, которая помогает поддерживать чистоту в городе и обеспечивать безопасность.

Посетители уводят более ста единиц спецмашин. Для гостей проведут серию экскурсий, а возле экспозиции будут работать полевые кухни. Выставка пройдет на территории культурно-развлекательного центра "Остров Мечты".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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