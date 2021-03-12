Зрителям Москвы 24 предложили отгадать подмосковную усадьбу

14:45
Москва 24 запустила рубрику "Квадрокоптево". В ней телеканал загадывает исторические памятники, расположенные в столичном регионе.
Сегодня москвичам предложили отгадать усадьбу, которая находится в Красногорске. Ее история началась еще в XVII веке, когда боярин Иван Федорович Волынский основывал здесь свою загородную резиденцию.
Своему двойному названию усадьба обязана церкви, которую построил Иван Федорович, а также расположенной неподалеку деревне. Архитектурно-парковый ансамбль сохранился практически целиком и является памятником культурного наследия федерального значения.
Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24. Первый правильно ответивший телезритель получит приз. Подробнее – в сюжете.
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