Зрителям Москвы 24 предложили отгадать подмосковную усадьбу

Москва 24 запустила рубрику "Квадрокоптево". В ней телеканал загадывает исторические памятники, расположенные в столичном регионе.

Сегодня москвичам предложили отгадать усадьбу, которая находится в Красногорске. Ее история началась еще в XVII веке, когда боярин Иван Федорович Волынский основывал здесь свою загородную резиденцию.

Своему двойному названию усадьба обязана церкви, которую построил Иван Федорович, а также расположенной неподалеку деревне. Архитектурно-парковый ансамбль сохранился практически целиком и является памятником культурного наследия федерального значения.

Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24. Первый правильно ответивший телезритель получит приз. Подробнее – в сюжете.