Телеканал Москва 24 в рубрике "Квадрокоптево" загадал усадьбу Середниково

Москва 24 в рубрике "Квадрокоптево" загадала усадьбу Середниково, которая находится в поселке санатория "Мцыри". Первой правильный ответ прислала телезрительница Мария.



Победительница получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в сюжете.