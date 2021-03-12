Роспотребнадзор опечатал кальянную на Профсоюзной улице. Ей грозит полумиллионный штраф.

Заведение работало, несмотря на запрет властей. Из-за коронавируса все кальянные города закрыты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.