12 февраля, 11:15Город
Городские службы Москвы перешли в усиленный режим из-за затяжного снегопада
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за затяжного снегопада. По прогнозам синоптиков, снег будет идти до утра 13 февраля, выпадет до трети месячной нормы осадков. В столице действует повышенный уровень погодной опасности.
Директор ГБУ "Жилищник района Коньково" Олег Бяхов сообщил, что в первую очередь коммунальщики очищают входные группы, тротуары и подходы к общественному транспорту. Межквартальные проезды зачищают механизированным способом для обеспечения проезда скорой помощи.
