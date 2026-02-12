Городские службы Москвы перешли в усиленный режим из-за затяжного снегопада

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за затяжного снегопада. По прогнозам синоптиков, снег будет идти до утра 13 февраля, выпадет до трети месячной нормы осадков. В столице действует повышенный уровень погодной опасности.

Директор ГБУ "Жилищник района Коньково" Олег Бяхов сообщил, что в первую очередь коммунальщики очищают входные группы, тротуары и подходы к общественному транспорту. Межквартальные проезды зачищают механизированным способом для обеспечения проезда скорой помощи.

