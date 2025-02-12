12 февраля, 18:00Город
Новости часа: на конкурс по воссозданию павильонов ВДНХ подали более 300 заявок
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 300 заявок поступило на конкурс проектов по воссозданию павильонов ВДНХ, сообщили на сайте мэра Москвы.
Аномальные морозы ожидаются в столице на следующей неделе, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Москвичи миллион раз воспользовались сервисом "склейки" билетов на карте "Тройка" в 2024 году, рассказали в департаменте транспорта.