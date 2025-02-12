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Новости

12 февраля, 18:00

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Новости часа: на конкурс по воссозданию павильонов ВДНХ подали более 300 заявок

Новости часа: на конкурс по воссозданию павильонов ВДНХ подали более 300 заявок

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Новости часа: почти 130 тыс раз москвичи обратились за госуслугами в сфере имущества

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 300 заявок поступило на конкурс проектов по воссозданию павильонов ВДНХ, сообщили на сайте мэра Москвы.

Аномальные морозы ожидаются в столице на следующей неделе, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Москвичи миллион раз воспользовались сервисом "склейки" билетов на карте "Тройка" в 2024 году, рассказали в департаменте транспорта.

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