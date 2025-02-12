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Новости

12 февраля, 16:00

Город

Новости часа: почти 130 тыс раз москвичи обратились за госуслугами в сфере имущества

Новости часа: почти 130 тыс раз москвичи обратились за госуслугами в сфере имущества

Москва в "цифре". Серия 4. Экосистема обратной связи, культура и туризм

Москва в "цифре". Серия 3. Транспорт и цифровая среда для жителей

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 130 тысяч раз москвичи обратились за госуслугами в сфере имущества в 2024 году, заявил заммэра Владимир Ефимов.

Более 36 тысяч машин такси проверили инспекторы МАДИ в 2024 году, сообщил Дептранс.

На юге Москвы возведено более 30 новостроек с начала программы реновации, рассказали в департаменте градостроительной политики.

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