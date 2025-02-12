12 февраля, 16:00Город
Новости часа: почти 130 тыс раз москвичи обратились за госуслугами в сфере имущества
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 130 тысяч раз москвичи обратились за госуслугами в сфере имущества в 2024 году, заявил заммэра Владимир Ефимов.
Более 36 тысяч машин такси проверили инспекторы МАДИ в 2024 году, сообщил Дептранс.
На юге Москвы возведено более 30 новостроек с начала программы реновации, рассказали в департаменте градостроительной политики.