Новости часа: почти 130 тыс раз москвичи обратились за госуслугами в сфере имущества

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 130 тысяч раз москвичи обратились за госуслугами в сфере имущества в 2024 году, заявил заммэра Владимир Ефимов.

Более 36 тысяч машин такси проверили инспекторы МАДИ в 2024 году, сообщил Дептранс.

На юге Москвы возведено более 30 новостроек с начала программы реновации, рассказали в департаменте градостроительной политики.