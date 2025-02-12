Москва в "цифре". Серия 4. Экосистема обратной связи, культура и туризм

Как искусственный интеллект помогает московским врачам? Какие повседневные вопросы можно решить онлайн? Можно ли улыбкой оплатить проезд в метро? Зачем столице цифровой двойник? Об этом и многом другом вы узнаете в фильме, который рассказывает о том, как на протяжении трех десятилетий развивались технологии в столице и как вместе с ними менялся сам город.

Эксперты правительства Москвы совместно с теле- и радиоведущим Александром Пушным рассказывают, как Москва жила до появления современных технологий и как она стала одним из самых умных городов мира.

Четвертая серия проекта расскажет, как "цифра" помогает городу принимать решения вместе с жителями и как технологии изменили сферы культуры и туризма. Экосистема обратной связи – как москвичи участвуют в жизни города с помощью информационных технологий? Цифровизация библиотек и единый читательский билет. Приложения для туризма и отдыха, а также круглосуточная помощь для каждого москвича прямо в телефоне.