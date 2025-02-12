Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 14:32

Город

Москва в "цифре". Серия 2. Социальная сфера

Москва в "цифре". Серия 2. Социальная сфера

Новые соцобъекты построят на территории бывшего Тушинского аэродрома

Жители жилого комплекса пожаловались на работу УК

Москвичам рассказали, как город вовлекает молодежь в технологический бизнес

"Это Москва. Инфраструктура": московские звезды

На Патриарших прудах установят первые камеры-шумомеры

Новости часа: коммунальный флот Москвы готовят к открытию навигации

Новые зарядные станции для электробусов появились в трех районах Москвы

Москвичам рассказали, какие соцобъекты появятся на территории бывшего Тушинского аэродрома

В Москве расселили почти 900 старых домов по программе реновации

Как искусственный интеллект помогает московским врачам? Какие повседневные вопросы можно решить онлайн? Можно ли улыбкой оплатить проезд в метро? Зачем столице цифровой двойник? Об этом и многом другом вы узнаете в фильме, который рассказывает о том, как на протяжении трех десятилетий развивались технологии в столице и как вместе с ними менялся сам город.

Эксперты правительства Москвы совместно с теле- и радиоведущим Александром Пушным рассказывают, как Москва жила до появления современных технологий и как она стала одним из самых умных городов мира.

Вторая серия проекта посвящена технологиям в социальной сфере. Карта москвича – какие преимущества она дает и как ее получить. Теперь никаких очередей в регистратуру и бумажной волокиты – цифровизация столичного здравоохранения. Электронные медкарты, рецепты и искусственный интеллект на страже здоровья москвичей. А также интерактивные панели вместо меловых досок, электронные дневники вместо бумажных и школьная цифровая система прохода и питания – современные технологии в столичном образовании.

Читайте также
городтехнологиивидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика