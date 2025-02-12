Москва в "цифре". Серия 2. Социальная сфера

Как искусственный интеллект помогает московским врачам? Какие повседневные вопросы можно решить онлайн? Можно ли улыбкой оплатить проезд в метро? Зачем столице цифровой двойник? Об этом и многом другом вы узнаете в фильме, который рассказывает о том, как на протяжении трех десятилетий развивались технологии в столице и как вместе с ними менялся сам город.

Эксперты правительства Москвы совместно с теле- и радиоведущим Александром Пушным рассказывают, как Москва жила до появления современных технологий и как она стала одним из самых умных городов мира.

Вторая серия проекта посвящена технологиям в социальной сфере. Карта москвича – какие преимущества она дает и как ее получить. Теперь никаких очередей в регистратуру и бумажной волокиты – цифровизация столичного здравоохранения. Электронные медкарты, рецепты и искусственный интеллект на страже здоровья москвичей. А также интерактивные панели вместо меловых досок, электронные дневники вместо бумажных и школьная цифровая система прохода и питания – современные технологии в столичном образовании.