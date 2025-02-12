Новости часа: коммунальный флот Москвы готовят к открытию навигации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Коммунальный флот, занимающийся очисткой Москвы-реки и Яузы, готовят к открытию навигации, сообщил Петр Бирюков.

Более 62 тысяч раз пассажиры воспользовались режимом для слабовидящих в приложении "Московский транспорт", рассказали в Дептрансе.

Ночь на среду, 12 февраля, стала самой морозной в Москве с начала года, проинформировали синоптики.