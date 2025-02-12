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12 февраля, 11:45

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Новости часа: коммунальный флот Москвы готовят к открытию навигации

Новости часа: коммунальный флот Москвы готовят к открытию навигации

Новые зарядные станции для электробусов появились в трех районах Москвы

Москвичам рассказали, какие соцобъекты появятся на территории бывшего Тушинского аэродрома

В Москве расселили почти 900 старых домов по программе реновации

В Москве установили 14 новых зарядных станций для электробусов

Сергей Собянин: в Московском зоопарке за год появилось 300 новых животных

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 12 февраля

"Мой район. Новости": мастера начали реставрацию павильона "Главтабак" на ВДНХ

Пространство с медузами откроется в "Москвариуме" 14 февраля

Четвертая Московская неделя моды пройдет в ЦВЗ "Манеж" с 13 по 18 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Коммунальный флот, занимающийся очисткой Москвы-реки и Яузы, готовят к открытию навигации, сообщил Петр Бирюков.

Более 62 тысяч раз пассажиры воспользовались режимом для слабовидящих в приложении "Московский транспорт", рассказали в Дептрансе.

Ночь на среду, 12 февраля, стала самой морозной в Москве с начала года, проинформировали синоптики.

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