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12 февраля, 07:15

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Более 300 мероприятий подготовили в Москве в честь китайского Нового года

Более 300 мероприятий подготовили в Москве в честь китайского Нового года

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С 9 по 18 февраля столица празднует китайский Новый год – москвичей приглашают на бесплатные мастер-классы с преподавателями из КНР. Уроки пройдут в Камергерском переулке.

Кроме того, можно посетить занятия по каллиграфии в пространстве "Кабинет Конфуция". А 18 февраля эксперты проведут урок китайского костюма и расскажут об истории китайского Нового года.

Сразу на нескольких фестивальных площадках проходят чайные церемонии, гастрономические ярмарки. Всего в городе подготовили более 300 мероприятий. А празднование китайского Нового года продлится до 18 февраля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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