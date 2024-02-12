Более 300 мероприятий подготовили в Москве в честь китайского Нового года

С 9 по 18 февраля столица празднует китайский Новый год – москвичей приглашают на бесплатные мастер-классы с преподавателями из КНР. Уроки пройдут в Камергерском переулке.

Кроме того, можно посетить занятия по каллиграфии в пространстве "Кабинет Конфуция". А 18 февраля эксперты проведут урок китайского костюма и расскажут об истории китайского Нового года.

Сразу на нескольких фестивальных площадках проходят чайные церемонии, гастрономические ярмарки. Всего в городе подготовили более 300 мероприятий. А празднование китайского Нового года продлится до 18 февраля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.