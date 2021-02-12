"Интервью": Артур Кескинов – о капремонте в столице

Название: интервью

Гость: Артур Кескинов

Ведущая: Карина Ильина

Для кого: для жителей столицы

Стандарты капремонта в Москве меняются, например, фасады домов ремонтируют с этого года по новой технологии. Как совершенствуют качество работ? Как теперь будут восстанавливать жилые дома, которые относятся к категории исторических памятников? И как жители могут проконтролировать результаты проводимых работ? Об этом в программе "Интервью" рассказал генеральный директор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы Артур Кескинов.