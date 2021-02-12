Снегопад повлиял на дорожный трафик в столице

Непогода повлияла на дорожный трафик в столице. Плотный поток сформировался на Новослободской улице.

Затруднено движение на Ленинградском проспекте. Придется сбросить скорость на шоссе Энтузиастов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.