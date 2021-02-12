Специалист ЦОДД рассказал о дорожном движении в столице

Столичный трафик оценивается в 7 баллов. Общая длина заторов в городе составляет 320 километров.

О нестандартных затруднениях на дорогах столицы рассказал главный специалист ЦОДД Эдуард Лащенко. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.