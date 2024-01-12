Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 23:00

Город

Новости часа: в Москве благоустроили территорию возле станции метро "Аэропорт Внуково"

Новости часа: в Москве благоустроили территорию возле станции метро "Аэропорт Внуково"

В зале соборов храма Христа Спасителя состоялся концерт "Радость Рождества в кругу семьи"

В музыкальном театре "Геликон-опера" представили спектакль "Черевички"

Новости часа: в московских поликлиниках внедряют обезличенную аудиозапись приемов

Москвичам рассказали о главных новостях пятницы

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о планах развития программы реновации на 2024 год

Новости часа: Собянин рассказал о планах развития программы реновации на 2024 год

В Московском зоопарке показали кадры с пандой Жуи

Новости часа: Собянин рассказал о планах развития программы реновации на 2024 год

Новости часа: Собянин подвел итоги по программе реновации за 2023 год

В этом году более 50 тысяч москвичей начнут переселение по программе реновации, сообщил Сергей Собянин.

Территорию возле станции метро "Аэропорт Внуково" благоустроили, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

После морозных выходных температура в Москве резко повысится, в понедельник будет около нуля градусов , сообщил синоптик Роман Вильфанд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городблагоустройствомэр МосквыреновацияобществопогодавидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика