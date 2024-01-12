Новости часа: в Москве благоустроили территорию возле станции метро "Аэропорт Внуково"

В этом году более 50 тысяч москвичей начнут переселение по программе реновации, сообщил Сергей Собянин.

Территорию возле станции метро "Аэропорт Внуково" благоустроили, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

После морозных выходных температура в Москве резко повысится, в понедельник будет около нуля градусов , сообщил синоптик Роман Вильфанд.

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