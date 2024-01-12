Московские коммунальщики перешли к уборке территорий после сильного снегопада

Сильные метели в Москве отступили. Ликвидацией последствий интенсивных осадков в городе занимаются тысячи коммунальщиков. Для уборки дорог и пешеходных зон задействуют спецтехнику. Крыши и тротуары расчищают с помощью лопат.

Особое внимание уделяют подходам к остановкам, станциям МЦД, метро и МЦК, а также территориям вокруг школ, поликлиник, центров госуслуг и прочих важных объектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.