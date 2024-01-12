Работу системы отопления в Москве скорректировали из-за похолодания

На температурные колебания за окном реагируют в столичном комплексе городского хозяйства. Специалисты следят за прогнозами синоптиков и заранее готовятся к изменениям, чтобы обеспечить москвичам комфорт в квартирах.

В связи с очередным похолоданием повышать температуру теплоносителя в сетях начали заблаговременно. Как уточнили в комплексе городского хозяйства, все системы скорректированы в соответствии с требованиями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.