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12 января, 07:15

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Работу системы отопления в Москве скорректировали из-за похолодания

Работу системы отопления в Москве скорректировали из-за похолодания

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На температурные колебания за окном реагируют в столичном комплексе городского хозяйства. Специалисты следят за прогнозами синоптиков и заранее готовятся к изменениям, чтобы обеспечить москвичам комфорт в квартирах.

В связи с очередным похолоданием повышать температуру теплоносителя в сетях начали заблаговременно. Как уточнили в комплексе городского хозяйства, все системы скорректированы в соответствии с требованиями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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