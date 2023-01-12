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Новости

Новости

12 января, 22:45

Город

Участок МСД между улицами Шоссейной и Полбина сдан в эксплуатацию

Участок МСД между улицами Шоссейной и Полбина сдан в эксплуатацию

Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Нагорном районе

Новости часа: Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Нагорном районе

Новости часа: Песков прокомментировал действия российских войск в зоне проведения СВО

Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Нагорном районе

Жители столицы пожаловались на новый дорожный знак у метро "Алтуфьево"

Жители столицы побывали миллион раз в центрах московского долголетия в 2022 году

Дептранс сообщил о количестве поездок по МСД в платном режиме за первую неделю работы

Новости часа: в Москве увеличили скоростной режим на двух участках

Более 570 тыс москвичей воспользовались сервисом "По пути" в 2022 году

Строители сдали еще один участок Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Полбина до Шоссейной. В 2023 году проезд по трассе стал платным для транзитных машин из других городов. Для жителей Москвы и области дорога осталась бесплатной.

Только за неделю там проехали примерно 735 тысяч машин. Это данные столичного Дептранса.

Как скоростной диаметр влияет на движение в столице? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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