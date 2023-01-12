Участок МСД между улицами Шоссейной и Полбина сдан в эксплуатацию

Строители сдали еще один участок Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Полбина до Шоссейной. В 2023 году проезд по трассе стал платным для транзитных машин из других городов. Для жителей Москвы и области дорога осталась бесплатной.

Только за неделю там проехали примерно 735 тысяч машин. Это данные столичного Дептранса.

Как скоростной диаметр влияет на движение в столице? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.