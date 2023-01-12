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12 января, 23:00

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Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Нагорном районе

Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Нагорном районе

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Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Нагорном районе

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В Москве за последнее время закончили реконструировать сразу шесть городских поликлиник. Здания были практически полностью перестроены и стали более комфортными для пациентов, а еще там обновили оборудование.

Например, одну из поликлиник после реконструкции открыл Сергей Собянин в Нагорном районе. Медучреждение расположилось в четырехэтажном здании, площадь которого составляет четыре тысячи квадратных метров. Посетить его смогут до 602 человек в сутки. На данный момент в поликлинике свою деятельность осуществляют 62 специалиста.

Ремонт продолжается в 126 филиалах поликлиник в разных районах города. Вместе с реконструкцией самих зданий благоустраивают и территорию рядом. Завершить все начатые работы планируют до конца 2023 года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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