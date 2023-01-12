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12:30

Общество

Новости часа: в Москве увеличили скоростной режим на двух участках

Новости часа: в Москве увеличили скоростной режим на двух участках

Более 570 тыс москвичей воспользовались сервисом "По пути" в 2022 году

Еще на двух столичных улицах увеличили скорость движения автомобилей

Около 45 тыс пассажиров воспользовались первым автобусным экспресс-маршрутом на МСД

Около 735 тыс машин проехали по МСД в платном режиме за первую неделю работы

Москвичи пожаловались на новый дорожный знак у станции метро "Алтуфьево"

Новости часа: новый штамм коронавируса "Кракен" обнаружили в России

Более 730 тыс автомобилей проехали по МСД в первую неделю работы в платном режиме

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 49 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Скоростной режим увеличили на участках Севастопольского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова. Это данные ЦОДД.

Мосгортранс окажет помощь сбитой автобусом на Севастопольском проспекте девочке. Об этом сообщила компания.

Ограничений из-за обнаружения в России субварианта "Омикрон"-штамма SARS-CoV-2 "Кракен" вводить не планируют. Об этом заявил Роспотребнадзор.

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