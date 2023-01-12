Новости часа: в Москве увеличили скоростной режим на двух участках

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Скоростной режим увеличили на участках Севастопольского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова. Это данные ЦОДД.

Мосгортранс окажет помощь сбитой автобусом на Севастопольском проспекте девочке. Об этом сообщила компания.

Ограничений из-за обнаружения в России субварианта "Омикрон"-штамма SARS-CoV-2 "Кракен" вводить не планируют. Об этом заявил Роспотребнадзор.