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Более 570 тыс москвичей воспользовались сервисом "По пути" в 2022 году

Более 570 тыс москвичей воспользовались сервисом "По пути" в 2022 году

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Заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что более 570 тысяч пассажиров воспользовались сервисом "По пути" в 2022 году. Перевозки запустили два года назад, чтобы помочь жителям ТиНАО быстрее добираться до метро и МЦД.

В данный момент для них работает 50 автобусов, они курсируют на территории пяти поселений. С мая 2022 года географию сервиса расширили. Теперь автобусы можно заказать и до важных объектов внутри зоны работы сервиса в ТиНАО. Перечень остановок планируют постоянно расширять.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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