Еще на двух столичных улицах увеличили скорость движения автомобилей

Единый скоростной режим до 60 километров в час ввели на участках Севастопольского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.

Решение о повышении скорости принимали по итогам анализа дорожной ситуации. Там отрегулировали переходы, установили светофоры, а движение осталось безопасным, при этом пропускная способность увеличилась.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.