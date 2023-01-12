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Около 45 тыс пассажиров воспользовались первым автобусным экспресс-маршрутом на МСД

Около 45 тыс пассажиров воспользовались первым автобусным экспресс-маршрутом на МСД

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В Дептрансе подвели промежуточные итоги работы первого автобусного экспресс-маршрута на МСД № 643. Его запустили более двух месяцев назад.

Экспрессом воспользовались около 45 тысяч пассажиров. Жителям семи районов теперь проще добраться до станций метро и МЦК "Ботанический сад", а с востока на север города можно доехать без пересадок. Всего пассажиров перевозят семь автобусов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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