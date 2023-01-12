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Около 735 тыс машин проехали по МСД в платном режиме за первую неделю работы

Около 735 тыс машин проехали по МСД в платном режиме за первую неделю работы

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По Московскому скоростному диаметру за первую неделю работы в платном режиме проехали около 735 тысяч машин. Это данные столичного Дептранса.

99% трафика составили москвичи и жители области, для них проезд свободный. Заплатить должен только транзитный транспорт из других городов.

Грузовикам проезд по МСД запрещен, исключением является транспорт с пропусками. Проезд по дороге стоит 950 рублей и действует для водителей автомобилей любых категорий. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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