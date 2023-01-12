Новые речные маршруты появятся в столице

В столице готовятся к запуску новых речных маршрутов – специалисты углубят дно в акватории Москвы-реки для этого. Очередной этап работ провели в районе Кунцевской луки. Это позволит открыть движение между парком "Фили" и Киевским вокзалом.

Протяженность зоны углубления – более двух километров. Специалисты удаляют ненужные донные отложения, создают безопасные подходы к специальным понтонным причалам. Завершающий этап работ запланирован на апрель. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.