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Новые речные маршруты появятся в столице

Новые речные маршруты появятся в столице

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В столице готовятся к запуску новых речных маршрутов – специалисты углубят дно в акватории Москвы-реки для этого. Очередной этап работ провели в районе Кунцевской луки. Это позволит открыть движение между парком "Фили" и Киевским вокзалом.

Протяженность зоны углубления – более двух километров. Специалисты удаляют ненужные донные отложения, создают безопасные подходы к специальным понтонным причалам. Завершающий этап работ запланирован на апрель. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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