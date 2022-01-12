Архитектурно-художественную подсветку обновили на Большом Каменном мосту

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили архитектурно-художественную подсветку на Большом Каменном мосту. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В сложной световой конструкции заменили потерянные или сломанные светодиодные лампочки. Они позволяют экономить энергию. Кроме того, гирлянды отмыли от зимней грязи. Теперь, когда по вечерам включают освещение, мост становится похожим на самоцвет, рассказали в мэрии.

Капитальный ремонт Большого Каменного закончили в августе, успели в рекордно короткие сроки. Мост практически пересобрали заново, но сохранили историческую конструкцию. Движение на время работ полностью не останавливали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.