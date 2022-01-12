Девять школ-гигантов построят в Москве в 2022 году

В 2022 году в столице построят девять школ-гигантов. Они смогут вместить 11,5 тысячи учеников. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, столица давно отказалась от унылых типовых школ-коробок. Теперь их строят разными, в них есть все современное оснащение для удобства.

Больше всего больших таких школ возведут в ТиНАО. Они появятся в Ватутинках, в Мосрентгене, в поселении Сосенском, еще две в Десеновском и рядом с Рассказовкой.

Другие школы-гиганты будут на Волоколамском шоссе, Люблинской улице и в 17-м квартале района Некрасовка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.